CHP Genel Merkezi muhalifleri olağanüstü kurultay için topladığı imzalar için açıklama yaptı ve 'Kurultay yok' dedi. Peki muhaliflerden kaç delege imzasını geri çekti? Kaç imza toplandı? Peki şimdi ne olacak? Detayları A Haber muhabiri canlı
CHP'de olağanüstü kurultay bilmecesi sona erdi! Kaç delege imzasını çekti? İşte detaylar06 Ağustos 2018, Pazartesi
- CHP'de olağanüstü kurultay bilmecesi sona erdi! Kaç delege imzasını çekti? İşte detaylar
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