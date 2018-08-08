CHP'de muhalifler hangi adımı atacak? 08 Ağustos 2018, Çarşamba

CHP'de kurultay krizi her geçen gün büyüyor. Son olarak CHP Sözcüsü Tezcan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki günlerde yeni çalışma ekibini oluşturacağını söyledi. MYK toplantısı sonrası konuşan Tezcan, 569 imza ile kurultay toplanmasının ise mümkün olmadığını söyledi. Peki CHP'de muhalifler hangi adımı atacak? İşte detaylar...