CHP'de Mansur Yavaş krizi büyüyor! Cengiz Topel Yıldırım: Sözlerimin arkasındayım... 28.03.2019 19:27

CHP'de Mansur Yavaş krizi büyüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı ve kurultay delegesi Cengiz Topel Yıldırım, Mansur Yavaş’ın adının karıştığı sahte senet skandalının kabul edilemez olduğunu söylemişti. Cengiz Topel Yıldırım bugün de bir açıklama yaparak sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı. .