Kurultay için ıslak imzaların teslim edilmesi için gereken süre bugün doldu. CHP'den kurultay için toplanan imzalarla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada 569 imza toplandığı belirtildi, "Salt çoğunluk sağlanamadı, kurultay yok" denildi. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ,Ahaber canlı yayınına bağlanarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu... İşte Zafer Şahin'in CHP'deki kurultay sürecine ilişkin değerlendirmeleri...
CHP'de kurultay krizi derinleşiyor06 Ağustos 2018, Pazartesi
- CHP'de kurultay krizi derinleşiyor
- CHP'de olağanüstü kurultay bilmecesi sona erdi! Kaç delege imzasını çekti? İşte detaylar
- 3. havalimanı havadan görüntülendi
- Sahibinin kamerasını kaçıran afacan köpek
- İtalya'da büyük patlama
- İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler!
- Boğulan çocuğu kurtaran kahraman polis
- Maduro'ya saldırıda kullanılan drone böyle vuruldu
- Kiki Challenge akımı nedir? İşte interneti kasıp kavuran o akım
- Bir Zamanlar Çukurova dizisinin fragmanı yayınlandı
- Fabri Beşiktaş'a gözyaşları içinde veda etti!
- Alicia Keys Kubat'ın 'halkalı şeker' türküsüyle yüzdü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.