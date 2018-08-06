CHP'de kurultay krizi derinleşiyor 06 Ağustos 2018, Pazartesi

Kurultay için ıslak imzaların teslim edilmesi için gereken süre bugün doldu. CHP'den kurultay için toplanan imzalarla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada 569 imza toplandığı belirtildi, "Salt çoğunluk sağlanamadı, kurultay yok" denildi. Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin ,Ahaber canlı yayınına bağlanarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu... İşte Zafer Şahin'in CHP'deki kurultay sürecine ilişkin değerlendirmeleri...