Yol Durumu

CHP'de Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

30 Haziran 2018, Cumartesi

CHP kaynamaya devam ediyor. Kemal Anadol, Nur Serter, Şahin Mengü, Onur Öymen gibi isimlerin içinde bulunduğu 9 Eylül Platformu bildiri yayınladı. Yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yöneticilerine istifa çağrısında bulunuldu. Açıklamada "Sayın genel başkan ve yöneticileri partinin önünü açmaya davet ediyoruz." denildi.
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