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CHP'de kazan kaynıyor! CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay istifa etti

22.02.2019 17:18

CHP Adana İl Başkanı Emrah Kozay, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kozay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, mevki, makam ve koltukların gelip geçici olduğunu belirtti.


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