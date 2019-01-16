CHP'de İzmir krizi! Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer isimleri karşı karşıya

CHP'de yerel seçimler öncesi aday krizi yaşanmaya devam ediyor. Daha önce aday olmayacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun kararını değiştirmesinin ardından yeni bir kriz patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlu Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adını açıklamaya hazırlanırken, bu isme karşı çıkan Kocaoğlu'nun adaylık çıkışı partiyi karıştırdı.
CHP'de İzmir krizi! Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer isimleri karşı karşıya16 Ocak 2019, Çarşamba
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