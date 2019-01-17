CHP'de İzmir karmaşası devam ediyor. İzmir için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adı gündeme gelirken Kılıçdaroğlu'nun mevcut başkan Aziz Kocaoğlu ile görüşmesi kafaları karıştı. Kılıçdaroğlu'nun Soyer'i İzmir büyükşehir belediye adayı göstereceği iddialarının ardından Aziz Kocaoğlu, Kılıçdaroğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Kocaoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmenin gergin geçtiği iddia edildi. Görüşmede Kocaoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na rest çektiği ve gerekirse bağımsız aday olabileceğini ifade ettiği iddia edildi. Azizi Kocaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gergin geçen görüşmesinin perde arkasını A Haber Ankara Haber Koordinatörü Fatih Atik canlı yayında anlattı.
CHP'de İzmir depremi! Aziz Kocaoğlu bağımsız aday mı oluyor?17 Ocak 2019, Perşembe
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