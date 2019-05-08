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CHP'de işçi kıyımı sürüyor! Esenyurt Belediyesi'nin fotoğrafçısı Burak Okuyucu kovuldu

08.05.2019 12:50

Yerel seçimler sırasında kimsenin aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağı taahhüdünde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözünde durmadı. Önce işçi ve memurlara tehdit, şantaj ve mobbing yoluyla sendika değiştirme baskısı yapan CHP'li belediyeler ikinci aşamaya geçip işçileri kapının önüne koydu. Esenyurt Belediyesi’nin fotoğrafçısı Burak Okuyucu, belediye CHP'ye geçince kovuldu. Okuyucu sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "Şimdi en doğal hakkım soruyorum; Seçim öncesi söz vermiştiniz. Hiçbir belediye personelini işten çıkarmayacağım diye" notunu yazarak Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.


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