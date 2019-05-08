Yerel seçimler sırasında kimsenin aşıyla, ekmeğiyle oynamayacağı taahhüdünde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sözünde durmadı. Önce işçi ve memurlara tehdit, şantaj ve mobbing yoluyla sendika değiştirme baskısı yapan CHP'li belediyeler ikinci aşamaya geçip işçileri kapının önüne koydu. Esenyurt Belediyesi’nin fotoğrafçısı Burak Okuyucu, belediye CHP'ye geçince kovuldu. Okuyucu sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "Şimdi en doğal hakkım soruyorum; Seçim öncesi söz vermiştiniz. Hiçbir belediye personelini işten çıkarmayacağım diye" notunu yazarak Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
CHP'de işçi kıyımı sürüyor! Esenyurt Belediyesi'nin fotoğrafçısı Burak Okuyucu kovuldu08.05.2019 12:50
- CHP'den DSP'ye ziyaret! DSP İstanbul adayını çekecek mi?
- Müge Anlı 8 Mayıs canlı yayınında mehir cinayeti ile ilgili şok gelişme! Sürpriz tanık
- CHP'de işçi kıyımı sürüyor! Esenyurt Belediyesi'nin fotoğrafçısı Burak Okuyucu kovuldu
- Karlı dağların zirvesini yuva yapan Mehmetçikten vatan savunması
- Hıncal Uluç: Galatasaray şampiyon olursa seneye küme düşer
- Ekrem İmamoğlu fena yakalandı! O slogan FETÖ’ye ait çıktı
- Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Kurul üyelerine 'çete' demek sakat bir zihniyettir
- Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na kapak yanıtı: Sana kapak çoktan oldu da ya duymadın ya duyurmadılar
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Dokunulmazlığın kaldırılması için talep ver ilk oyu ben vermezsem namerdim
- Yüzme şampiyonasında skandal! Tolga Öcal, birinciliğe giden 13 yaşındaki rakibi Seyfi Diker'e omuz atarak birincilikten etti (Video)
- Dini nikâh kıyılırken erkeğin 32 farzı bilmesi zorunlu mu? (Video)
- Rusya’da çığ düştü: 7 turist hayatını kaybetti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.