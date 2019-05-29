CHP'de işçi kıyımı sürüyor! Bayramiç Belediyesi'nden 57 kişi atıldı, 29 yandaş alındı 29.05.2019 17:42

Cumhuriyet Halk Partisi bu kez işçi kıyımına Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde devam etti. CHP’li Bayramiç Belediyesi’nin yönetimince 51 işçi işten çıkarıldı. Haksız ve hukuksuz şekilde işlerinden çıkarıldıklarını iddia eden işçiler bugün belediye önünde eylem yaptı.