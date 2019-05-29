Haberler Web TV CHP'de işçi kıyımı sürüyor! Bayramiç Belediyesi'nden 57 kişi atıldı, 29 yandaş alındı

CHP'de işçi kıyımı sürüyor! Bayramiç Belediyesi'nden 57 kişi atıldı, 29 yandaş alındı

29.05.2019 17:42

Cumhuriyet Halk Partisi bu kez işçi kıyımına Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde devam etti. CHP’li Bayramiç Belediyesi’nin yönetimince 51 işçi işten çıkarıldı. Haksız ve hukuksuz şekilde işlerinden çıkarıldıklarını iddia eden işçiler bugün belediye önünde eylem yaptı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları