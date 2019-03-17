CHP'de 'dangalak' krizi! Battal İlgezdi, Hüsnü Bozkurt'a "dangalak" dedi 17.03.2019 12:12

İçişleri Bakanlığı tarafından rüşvet ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan, 31 Mart seçimlerinde Ataşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Battal İlgezdi CHP'yi karıştıracak açıklamalarda bulundu. İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimindeki tavrını eleştirdi ardından CHP eski Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'a "dangalak" dedi.