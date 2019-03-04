CHP'de bir istifa şoku daha! CHP Bahçeköy yönetimi AK Parti'ye geçti 04.03.2019 15:58

İstanbul Sarıyer'de bulunan Bahçeköy Mahallesi CHP Başkanı Ramiz Kara ve 45 kişilik yönetimi partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Kara istifasına gerekçe olarak CHP'nin HDP ile yaptığı ittifakı gösterdi.