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CHP'de bir istifa şoku daha! CHP Bahçeköy yönetimi AK Parti'ye geçti

04.03.2019 15:58

İstanbul Sarıyer'de bulunan Bahçeköy Mahallesi CHP Başkanı Ramiz Kara ve 45 kişilik yönetimi partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Kara istifasına gerekçe olarak CHP'nin HDP ile yaptığı ittifakı gösterdi.


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