CHP Eyüpsultan İlçe Binası girişinde CHP'li iki grup arasında meydana gelen kavgada 3 kişi yaralandı.
CHP'de adaylık kavgası büyüyor! Partililer Eyüpsultan'da birbirine girdi...28 Ocak 2019, Pazartesi
- CHP'de adaylık kavgası büyüyor! Partililer Eyüpsultan'da birbirine girdi...
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