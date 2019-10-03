CHP, YPG'ye neden terör örgütü diyemiyor?CHP neyi amaçlıyor? İşte CHP-PYD gerçeği! 03.10.2019 20:36

Cumhuriyet Halk Partisi'nin son dönemde terör örgütlerine ses çıkaramaması ve hatta eli kanlı örgütleri meşru göstermeye çalışma girişimleri tepki topluyor. Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD'yi yok etmek için hem sahada hem de masada amansız bir mücadele verirken, CHP ise PYD yandaşı sözde akademisyeni ''Suriye Konferansı''na davet edip, Türkiye'yi hedef almasına göz yumuyor. Peki CHP neyi amaçlıyor? Tüm bu soruların cevapları sıradaki analizimizde.

CHP ise PYD yandaşı sözde akademisyeni ''Suriye Konferansı''na davet edip, Türkiye'yi hedef almasına göz yumuyor.

İstanbul'da CHP tarafından düzenlenen Uluslararası Suriye Konferansı'nda skandala imza atıldı. Muhaliflerin davet edilmediği toplantıda, terör örgütü PYD'ye yakınlığıyla tanınan Amy Austin Holmes konuştu. "PYD Kürt ağırlıklı bir yapı değil artık. yüzde 60 oranında Araplardan oluşuyor. Kürtler, Süryaniler, Ezidiler, Hristiyanlar , Türkmenler var. Yani Suriye Halklarının temsilcisi ve içinde etnik çeşitliliği barındırıyor." diyen Holmes, yaptığı açıklamalarla eli kanlı teröristleri meşrulaştırmaya çalıştı.