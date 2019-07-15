CHP yine 15 Temmuz'u itibarsızlaştırdı! Engin Özkoç'un provokatif sözlerine Bekir Bozdağ'dan sert tepki! 15.07.2019 15:37

15 Temmuz demokrasi zaferinin 3. yıl dönüme etkinlikleri çerçevesinde TBMM'de özel oturum düzenlendi. Oturumda CHP adına konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un provokatif sözleri büyük tepki çekti. Özkoç, darbeyi lanetlemek yerine oturumu sabote etmek ve 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmayı seçti. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Özkoç'un skandal sözlerine A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. FETÖ'yle mücadeleyi ilk başlatan Başkan Erdoğan olduğunu belirten AK Partili Bozdağ, "Örgütün hedef aldığı kişi de Erdoğan'dır" diye konuştu. Bozdağ, "17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ'cülere karşı attığımız adımların karşısında CHP durdu. Basın yayın organlarına kayyum atandığında yine karşı durdular. Devletin FETÖ'yle mücadele ettiği dönemde CHP'nin pozisyon değiştirdiğini görüyoruz." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ Türkiye Büyük Millet Meclisi'inde CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 15 Temmuz hain darbe girişimini itibarsızlaştırmaya yönelik sözlerine A Haber canlı yayınında tepki gösterdi.

"DEVLET FETÖ'YLE MÜCADELE BAŞLATTIĞINDA CHP POZİSYON DEĞİŞTİRDİ"

"17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ'cülere karşı attığımız adımların karşısında CHP durdu. Basın yayın organlarına kayyum atandığında yine karşı durdular. Devletin FETÖ'yle mücadele ettiği dönemde CHP'nin pozisyon değiştirdiğini görüyoruz."