CHP yine 15 Temmuz'u itibarsızlaştırdı! Engin Özkoç'un provokatif sözlerine Bekir Bozdağ'dan sert tepki!

15 Temmuz demokrasi zaferinin 3. yıl dönüme etkinlikleri çerçevesinde TBMM'de özel oturum düzenlendi. Oturumda CHP adına konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un provokatif sözleri büyük tepki çekti. Özkoç, darbeyi lanetlemek yerine oturumu sabote etmek ve 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmayı seçti. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Özkoç'un skandal sözlerine A Haber canlı yayınında sert tepki gösterdi. FETÖ'yle mücadeleyi ilk başlatan Başkan Erdoğan olduğunu belirten AK Partili Bozdağ, "Örgütün hedef aldığı kişi de Erdoğan'dır" diye konuştu. Bozdağ, "17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ'cülere karşı attığımız adımların karşısında CHP durdu. Basın yayın organlarına kayyum atandığında yine karşı durdular. Devletin FETÖ'yle mücadele ettiği dönemde CHP'nin pozisyon değiştirdiğini görüyoruz." dedi.
AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ Türkiye Büyük Millet Meclisi'inde CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un 15 Temmuz hain darbe girişimini itibarsızlaştırmaya yönelik sözlerine A Haber canlı yayınında tepki gösterdi."DARBEYİ CUMHURBAŞKANIMIZA KARŞI YAPTILAR"
Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbeyi Cumhurbaşkanımıza karşı onun çoğunlukta olduğu parlamentoya karşı yaptıklarını belirten Bozdağ, "Darbeciler o gece onu infaz etmek için özel bir tim kuruyor. Hükümetimizi yıkmak istiyorlar. Parlamentoyu yıkmak istiyorlar. FETÖ'yle mücadele eden herkesi hedef alıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerinde başkaları olsaydı acaba FETÖ'yle bugün yaptığı bir mücadeleyi başlatabilir miydi?" diye konuştu. Bozdağ konuşmasına şöyle devam etti:
"DEVLET FETÖ'YLE MÜCADELE BAŞLATTIĞINDA CHP POZİSYON DEĞİŞTİRDİ"
"17-25 Aralık darbe girişiminin ardından FETÖ'cülere karşı attığımız adımların karşısında CHP durdu. Basın yayın organlarına kayyum atandığında yine karşı durdular. Devletin FETÖ'yle mücadele ettiği dönemde CHP'nin pozisyon değiştirdiğini görüyoruz."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.