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CHP yine 15 Temmuz'u itibarsızlaştırdı! Engin Özkoç'tan provokatif sözler

15.07.2019 15:37

15 Temmuz demokrasi zaferinin 3. yıl dönüme etkinlikleri çerçevesinde TBMM'de özel oturum düzenlendi. Oturumda CHP adına konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un provokatif sözleri büyük tepki çekti. Özkoç, darbeyi lanetlemek yerine oturumu sabote etmek ve 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmayı seçti. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Özkoç'un skandal sözleriyle ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.


15 Temmuz demokrasi zaferinin 3. yıl dönüme etkinlikleri çerçevesinde TBMM'de özel oturum düzenlendi. Oturumda CHP adına konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un provokatif sözleri büyük tepki çekti. Özkoç, darbeyi lanetlemek yerine oturumu sabote etmek ve 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmayı seçti. AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Özkoç'un skandal sözleriyle ilgili A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

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