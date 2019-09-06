CHP yandaşlarının Yenikapı'da lüks makam aracı diye sergiledikleri araç CHP'li vekilin çıktı 06.09.2019 07:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tamamına yakınını hizmet araçlarının, minibüs, kamyon-kamyonetlerin oluşturduğu çok sayıda aracı Yenikapı'ya çektirdi. İstanbul'daki tüm hizmetleri durdurarak araçların Yenikapı'ya gelmesi talimatını veren İmamoğlu, gereksiz makam aracı bulamayınca İBB'ye ait evde sağlık hizmeti ve zabıta araçları dahil tüm araçları Yenikapı'ya getirtti.







CHP'Lİ VEKİLİN ÇIKTI

CHP yandaşı medyanın "İBB'de lüks makam aracı israfı" diye yaptığı algı da elinde patladı. İfşa edilen makam aracı, İBB Başkanvekili CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Aksu'nun çıktı..