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CHP ve Saadet'in kirli ittifakı kanıtlandı

22.03.2019 12:38

Yerel seçimlere az bir süre kala Zillet İttifakı'nın yalanlarına her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Daha önce hiç bir parti ile ittifak içinde olmadıklarını iddia eden Saadet Partililerin kirli işbirlikleri ortaya çıktı. Bay Kemal yaptığı mitinglerde Saadet Partisi'ne oy istiyor. Bu da madem ittifak yapmıyorsunuz, neden bay Kemal mitinglerde sizin için oy topluyor gibi soruları beraberinde getiriyor.


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