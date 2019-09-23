CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile gizli görüşmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama 23.09.2019 19:38

CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile görüşmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Türkiye IMF'den kimin medet umduğunu gördü " denildi.

