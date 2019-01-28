CHP'de istifa krizi yaşanıyor. Liste krizleri istifaları art arda getirdi. Peki partide istifaların devamı gelecek mi? Şimdi ne olacak? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında açıkladı.
CHP üst üste gelen istifalarla sarsılıyor! Partideki kriz devam edecek mi?28 Ocak 2019, Pazartesi
- CHP üst üste gelen istifalarla sarsılıyor! Partideki kriz devam edecek mi?
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