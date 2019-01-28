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CHP üst üste gelen istifalarla sarsılıyor! Partideki kriz devam edecek mi?

28 Ocak 2019, Pazartesi

CHP'de istifa krizi yaşanıyor. Liste krizleri istifaları art arda getirdi. Peki partide istifaların devamı gelecek mi? Şimdi ne olacak? Son gelişmeleri A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında açıkladı.


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