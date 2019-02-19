CHP tanzim satış noktasından ucuza alışveriş yapan vatandaşla dalga geçti 19.02.2019 14:07

Yıllardır kullandığı siyaset diliyle 'vatandaşa uzak' olmakla suçlanan CHP, parti kimliğini yansıtan yeni bir icraata daha imza attı. İstanbul Eminönü'nde bir tanzim satış noktasından ucuza sebze alan vatandaşların olduğu yerden geçen CHP seçim otobüsünden Barış Manço'nun 'domates, biber, patlıcan' şarkısı çalınarak vatandaşlarla adeta dalga geçildi.