İstanbul'un 9 ilçesinde yapılan itirazlar üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti. CHP'nin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu oyların sayımının iptal edilmesine karar verdi. Sabah Gazetesi yazarı Melih Altınok İl Seçim Kurulu'nun aldığı bu kararı değerlendirdi.
CHP oy sayımını durdurttu! İl Seçim Kurulu'ndan skandal karar03.04.2019 00:19
- CHP oy sayımını durdurttu! İl Seçim Kurulu'ndan skandal karar
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