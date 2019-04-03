Türkiye 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yaşanan oy hırsızlıklarını konuşmaya devam ediyor. AK Parti İstanbul'un tamamında seçim sonuçlarına itiraz ederken, CHP ise oyların yeniden sayımına türlü oyunlarla karşı çıkmaya çalışıyor. Peki CHP oy sayımından neden kaçıyor? A Haber canlı yayınında hukukçu Dr. Mehmet Sarı konuyu değerlendirdi.
CHP oy sayımından neden kaçıyor?03.04.2019 15:09
- Sandıktan oylar eşit çıkınca muhtarlık için kura çekildi
- CHP oy sayımından neden kaçıyor?
- AK Parti'den İmamoğlu'na sert tepki: Mazbatasını almadan kendini başkan ilan etmesi anlamsız
- Müge Anlı'nın zor anları! Zekai Turhal'ın eşinden canlı yayında şok itiraf! Ümüş Hanım Müge Anlı'nın kulağına ne söyledi?
- Batı sonuçlanmamış seçime neden müdahale ediyor?
- Sagopa Kajmer'in eski eşinden kan donduran iddia: Ezik büzük olmuşum...
- İşte İstanbul Havalimanı'na taşınma esnasında kapatılacak yollar
- RTÜK düğmeye bastı! Seçim günü yayın yasağını delen televizyonlar yand
- Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde tek teker üstünde ilerleyen maganda kamerada
- Hazımsızlığın böylesi! CHP'li kadının yaptığına inanamayacaksınız
- Başkan Erdoğan’ın yeni gündemi yurt dışı
- Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 3 Nisan 2019 hava durumu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.