CHP oy sayımından neden kaçıyor? 03.04.2019 15:09

Türkiye 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde yaşanan oy hırsızlıklarını konuşmaya devam ediyor. AK Parti İstanbul'un tamamında seçim sonuçlarına itiraz ederken, CHP ise oyların yeniden sayımına türlü oyunlarla karşı çıkmaya çalışıyor. Peki CHP oy sayımından neden kaçıyor? A Haber canlı yayınında hukukçu Dr. Mehmet Sarı konuyu değerlendirdi.