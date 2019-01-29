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CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan skandal HDP savunuculuğu!

29 Ocak 2019, Salı

CHP Milletvekili Gürsel Erol, "HDP’yi PKK ile ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum." diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.


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