CHP Milletvekili Gürsel Erol, "HDP’yi PKK ile ilişkilendirmeyi doğru bulmuyorum." diyerek skandal bir açıklamaya imza attı.
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan skandal HDP savunuculuğu!29 Ocak 2019, Salı
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