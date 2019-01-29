CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan skandal HDP savunuculuğu! 29 Ocak 2019, Salı

Terör örgütü PKK'nın ve Kandil’in kolu HDP, dün İstanbul, İzmir ve Adana'dan aday çıkarmayacağını açıklamıştı. HDP’nin bu kararına CHP'den de büyük jest geldi. CHP Milletvekili Gürsel Erol katıldığı televizyon programında "HDP'nin terör örgütüyle bağlantısı yok" dedi. Gürsel bunla da kalmayıp uzun uzun HDP savunuculuğu yaptı. İşte Gürsel Erol’un dün akşama damga skandal açıklamaları…