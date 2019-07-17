CHP marjinal grupları neden destekliyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'yü itibarsızlaştırma çabası 17.07.2019 23:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Engin Özkoç, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde darbeyi lanetlemek yerine itibarsızlaştırmaya çalışmış, "arkasındaki siyasi ayağı bulalım" çıkışıyla algı yaratarak FETÖ ile olan iş birliğini örtbas etmeye çalışmıştı. CHP marjinal grupları neden destekliyor? Asıl amaç FETÖ'yü örtbas etmek mi? CHP vesayete neden ortak oluyor? FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Tüm bu sorular A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'nde ele alındı. İşte ünden bugüne CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ konusundaki duruşu...

FETÖ'ye her fırsatta kol kanat geren, FETÖ'ye karşı atılmak istenen her adıma ket vuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "251 şehidin kanlarının yerde kalmaması için FETÖ'nün siyasi ayağı nerede bunu bilmeye ihtiyacımız var" dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu samimiyetsiz çıkışı, CHP'nin FETÖ ile olan sinsi ittifakını akıllara getirdi.

TBMM'de 15 Temmuz Özel Oturumu'nda CHP'li milletvekilinin 15 Temmuz'u itibarsızlaştırmaya çalışan ve tepki çeken konuşmasının ardında ne var? CHP neden milli meseleler söz konusu olduğunda gayri milli bir çizgi izliyor?

A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Sabah yazarı Kenan Kıran, "2010 yılında FETÖ iki muhalefet partisi CHP ve MHP'ye yönelik kaset operasyonu yaptı. İlkinde Deniz Baykal hedef alındı ve CHP Genel Başkanı değişti .İkinci operasyon da Devlet Bahçeli'ye yönelik oldu. Devlet Bahçeli FETÖ operasyonuna karşı çıktı ve FETÖ tarafından yapıldığını ifade etti. Bahçeli partisini FETÖ'nün saldırısından kurtardı. Kaset operasyonunun ardından Kılıçdaroğlu aday olmayacağını ifade ettiğine rağmen aday oldu. Dersane sürecini yaşamıştık 2010 yılında. Kılıçdaroğlu milletvekili olduğu dönemde dersanelerin kapatılmasına yönelik soru önergesi vardı. Kılıçdaroğlu dersanelerin kapatılmasını talep etti. Recep Tayyip Erdoğan FETÖ ile mücadeleye başlarken bu yapının en önemli unsurunun dersane olduğunu söyledi. Ve Kılıçdaroğlu dersanelerin kapatılmasına karşı çıktı. 2005 yılında CHP'nin soru önergesi verildi. Kılıçdaroğlu'nun imzası var. Genel başkan olduktan sonra Recep Tayyip Erdoğan mücadeleye başlayınca devletin yanında yer almadı ve karşı çıktı. Yani kendisiyle çelişiyor." dedi.

İşte FETÖ'nün siyasi ayağı:

ABD İMAMIYLA GÖRÜŞME

26 Ocak 2012: FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti.

(12 gün sonra) 7 Şubat 2012: FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı. 3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı.

DARBE ÖNCESİ ZİYARET

2 Aralık 2013: CHP; 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde Amerika'ya ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kongre'nin davetlisiyiz. Ayrıca 3 düşünce kuruluşu bizi davet etti" dedi. Kılıçdaroğlu ertesi gün de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika'da, Taban'ın başkanı olduğu Türkî Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı.

(14 gün sonra) 17 Aralık 2013: Firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara, AK Parti'ye yargısal darbe girişiminde bulundu. 25 Aralık'ta FETÖ yeniden düğmeye bastı ve örgütün savcısı Muammer Akkaş yeni gözaltı kararları verdi.

YASADIŞI KAYITLARI DİNLETTİ

9 Şubat 2014: FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi başarısız olduktan sonra Karşı gazetesini kurdu. Başına da Eren Erdem getirildi.

20 Şubat 2014: Yasadışı ses kayıtlarını ve teknik takip görüntülerini yayımlamak için FETÖ tarafından kurulan Karşı gazetesinin Ankara Temsilcisi İlhan Taşçı, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

(5 gün sonra) 25 Şubat 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ses kayıtlarını CHP Meclis Grubu'nda dinletti.

SIZDIRILAN GİZLİ GÖRÜŞMELER

19 Mart 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de, "Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedi.

27 Mart 2014: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından 9 gün sonra da FETÖ tarafından kaydedilen ve Süleyman Şah Türbesi'nin kurtarılmasına ilişkin olasılıkların konuşulduğu ses kaydı sızdırıldı. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e yönelik ortam dinlemesi yapılmıştı.

MİT TIR'LARI MANŞETİ

(9 gün sonra) 30 Mart 2014: Yerel seçimler yapıldı.

17 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya

imamı firari Ekrem Dumanlı'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. Enis Berberoğlu da oradaydı.

27 Mayıs 2015: Can Dündar Berberoğlu ile Cumhuriyet yakınında görüştü, MİT TIR'ları görüntüleri alındı.

(12 gün sonra) 29 Mayıs 2015: Dündar, görüntüleri manşete taşıdı.

KASET SKANDALI

7 Mayıs 2010: FETÖ düğmeye bastı ve habervaktim.com'da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kasedini yayımladı.

10 Mayıs: Baykal, FETÖ'nün ikinci bir kaset olduğunu açıklamasının ardından istifa etti. Kemal Kılıçdaroğlu, "Aday değilim" dedi

12 Mayıs: FETÖ tarafından Selam-Tevhid kumpası ve 17 Aralık soruşturmaları başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlık, bakanlar, MİT Müsteşarı'nın bulunduğu 41 kurum ve kişi yasadışı dinlenmeye ve teknik takibe başlandı.

16 Mayıs 2010: Hürriyet Kemal Kılıçdaroğlu'na açıktan destek verdi, Kılıçdaroğlu ise, "Aday değilim, Baykal'ın dönmesini bekliyorum" dedi.

(15 gün sonra) 22 Mayıs 2010: Kasedin yayımlanmasından 15 gün sonra Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı oldu.

FETÖ'CÜ YAYIN ORGANLARINA RÖPORTAJ

Dershanelerin kapatılma döneminde FETÖ'nün sözcülüğünü yapan CHP'li İmamoğlu, 2014 yerel seçimlerinden sonra da ilk röportajını FETÖ'nün yayın organı ZAMAN'a vermiş!

DARBECİLERE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETLERİ

Bugün "FETÖ'nün siyasi ayağı" üzerinden AK Parti'ye saldıran CHP'nin Genel Başkanı, her fırsatta soluğu darbecilerin yanında aldı. Kılıçdaroğlu, FETÖ ile mücadele sürecinde devletin ve milletin yanında yer almak yerine, "demokrasi ve basın özgürlüğü" kisvesi altında FETÖ'cülere kol kanat gerdi.

FETÖ'cülerin TV binasına gelerek destek ziyaretinde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu "Bu durum demokrasi ve ülkenin saygınlığına zarar veriyor. Bir grubu düşman ilan etmek acımasızca üstüne gitmek bizim sessiz kalacağımız bir durum değil." demişti.