CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun YPG yalanı 22.03.2019 11:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tezat söylemlerinin ardı arkası kesilmiyor. Daha önce sayısız kez kendi söylediklerini inkar eden ve söylemediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, bu kez de aynı şeyi YPG konusunda yaptı. Terör örgütü YPG'yi yaklaşık 2 yıl önce yaptığı konuşmada, "Terör örgütü değil. Bulunduğu bölgede kendi halkını savunuyor." sözleriyle savunan Bay Kemal, yerel seçim çalışmaları öncesi katıldığı bir programda ise tam tersini söyledi. Kılıçdaroğlu programda sorulan YPG sorusuna, "Daha önce sayısız kez YPG terör örgütüdür dedik" diyerek yalan söyledi.