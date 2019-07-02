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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun G-20 yalanı böyle ortaya çıktı (Video)

02.07.2019 14:29

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu kez çirkin bir yalanla Türkiye'nin G-20 Zirvesi'ndeki başarılı temaslarını gölgede bırakma peşine düştü. Kılıçdaroğlu'nun haftalık grup toplantısında G-20 Zirvesi ile ilgili söylediği yalanı kısa süre içerisinde deşifre oldu.


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