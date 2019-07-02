CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun G-20 yalanı böyle ortaya çıktı (Video) 02.07.2019 14:29

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bu kez çirkin bir yalanla Türkiye'nin G-20 Zirvesi'ndeki başarılı temaslarını gölgede bırakma peşine düştü. Kılıçdaroğlu'nun haftalık grup toplantısında G-20 Zirvesi ile ilgili söylediği yalanı kısa süre içerisinde deşifre oldu.