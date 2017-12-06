Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında sahte belgeler sallayarak kendini küçük düşüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber ve ATV başta olmak üzere Turkuvaz Medya ve çalışanlarını tehdit etti.

Kılıçdaroğlu medya grubumuza yönelik olarak boynuna yağlı urgan geçirme tehdidinde bulundu.