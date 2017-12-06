Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında sahte belgeler sallayarak kendini küçük düşüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu A Haber ve ATV başta olmak üzere Turkuvaz Medya ve çalışanlarını tehdit etti.
Kılıçdaroğlu medya grubumuza yönelik olarak boynuna yağlı urgan geçirme tehdidinde bulundu.
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kemalbey bakıyorumda unutmuş terörüsleri nasıl savunduğunu hendekci terörüsleri polise saldıran dhkp c lileri
vatan haını arayorsan ayanaya bak yeter sen turkıye cumhurıyetı cumhurbaskanına her turlu ıftırayı atıp her turlu hakaretı yapıp durustluk bahsedemezsın sıyasetı senın kadar asagı sevıyeye ceken baskada yok.
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