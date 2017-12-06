Yol Durumu

lideri , A 'i hedef aldı!

05 Aralık 2017, Salı

Geçtiğimiz hafta partisinin grup toplantısında sahte belgeler sallayarak kendini küçük düşüren Genel Başkanı Kemal A ve ATV başta olmak üzere Turkuvaz Medya ve çalışanlarını tehdit etti.

medya grubumuza yönelik olarak boynuna yağlı urgan geçirme tehdidinde bulundu.

YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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murat murat

kemalbey bakıyorumda unutmuş terörüsleri nasıl savunduğunu hendekci terörüsleri polise saldıran dhkp c lileri

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evet2
hayır0
cevapla 05.12.2017 16:40
yasar yasar

vatan haını arayorsan ayanaya bak yeter sen turkıye cumhurıyetı cumhurbaskanına her turlu ıftırayı atıp her turlu hakaretı yapıp durustluk bahsedemezsın sıyasetı senın kadar asagı sevıyeye ceken baskada yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 05.12.2017 16:12
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