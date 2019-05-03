CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları mercek altında

Ankara'daki şehit törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atıldı, Türkiye'nin gözü başkentin Çubuk ilçesine çevrildi. Ankara'da yaşanan olayların ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleri araştırıldı. Emniyetin kendisine tahsis ettiği 18 seçkin polisten sadece 4'ünün Kılıçdaroğlu'nun yanında olması dikkatlerden kaçmadı. Peki kalan 14 koruma neredeydi? A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, A Haber canlı yayınında Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları ile ilgili iddiaları mercek altına aldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumaları mercek altında03.05.2019 16:38
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