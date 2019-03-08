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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal YPG açıklaması

08.03.2019 10:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında terör örgütü YPG hakkında "Onlar bize mi saldıracaklar?" diyerek Türkiye'nin beka sorunu olmadığını iddia etti.


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