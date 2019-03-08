CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal YPG açıklaması 08.03.2019 10:39

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında terör örgütü YPG hakkında "Onlar bize mi saldıracaklar?" diyerek Türkiye'nin beka sorunu olmadığını iddia etti.