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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı planlı bir provokasyon mu?

21.04.2019 21:51

Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili köy muhtarı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Saldıranların köyden kişiler olmadığını söyleyen muhtar, provokasyona dikkat çekti.


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