Şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ile ilgili köy muhtarı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Saldıranların köyden kişiler olmadığını söyleyen muhtar, provokasyona dikkat çekti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı planlı bir provokasyon mu?21.04.2019 21:51
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