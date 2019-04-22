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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran şahıs yakalandı

22.04.2019 10:11

Son dakika haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının faillerinden O.S'nin yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü bildirildi.


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