CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu , "10. yenilgide bırakacak mısınız?" sorusuna yanıt veremedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir televizyon kanalında düzenlenen programda yine kendisine güldürdü. Bol keseden atma siyasetini sürdüren Bay Kemal, seçimlere ilişkin beklentilerini açıklarken iddialı cümleler kurdu. Büyükşehirleri tek tek sıralayıp buraladarda başarı elde edeceklerinin hayalini kuran Bay Kemal, aldığı 9 yenilgiyi unutmuş görünüyor.
Öte yandan Bay Kemal programda, kendisine yöneltilen istifa sorusunu cevaplamak yerine konuyu değiştirdi, kaçamak yanıtlar verdi.
"BEKLEDİĞİMİZ GİBİ OLACAK"
Nazlı Çelik "Seçim sonrasında beklenmedik bir sonuç elde edilirse değişim olacak mı?" sorusunu iki kez Kılıçdaroğlu'na yöneltti, ancak CHP lideri yine kesin bir cevap vermekten uzak görüntü çizerek "Beklediğimiz sonuçları alacağız" ifadelerini kullandı.
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