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CHP kongresinde yine ortalık karıştı!

08 Ocak 2018, Pazartesi
CHP'de olaylı kongrelere bir yenisi daha eklendi. Afyonkarahisar'da, İhsaniye eski İlçe Başkanı'nın oğlu, eski İl Başkanı'nın boğazına sarılıp kürsüden indirmeye çalıştı.
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