CHP kongresinde büyük gerginlik

CHP Çerkezköy İlçe Kongresi'nde, Engin Camcı, yeniden başkanlığa seçildi. Çerkezköy 29 Ekim Spor Kompleksi'ndeki kongrede, CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in söylediği sözler yüzünden mahkemelik olduğu öğrenilen bir partilinin salonda olduğunu gören Yüceer'in eşi Kamil Yüceer, bu kişinin dışarı çıkarılmasını istedi. Talebinin karşılık bulmaması üzerine Kamil Yüceer ile CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten arasında çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. Polisin araya girmesiyle gerginlik son buldu.
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