CHP kendisi dışında yasal hakkını kullananlara tepki gösteriyor 03.04.2019 20:32

CHP 2014 seçimlerinde Yalova'da çıkan sonuç sonrası itirazda bulundu. YSK itirazı dikkate aldı ve oylar yeniden sayıldı. CHP AK Parti'ye kaybettiği Yalova'yı, itirazı sonrasında 1 oy ile kazanmıştı. Aynı CHP bu kez AK Parti'nin itirazlarına tepki gösterir oldu. Hemde CHP birçok il ve ilçede itiraz hakkını kendisi de kullanırken. Bugün AK Parti'nin sonuçlara itiraz edip hakkını aramasına karşı çıkan Muharrem İnce, o gün bunları söylemişti.



31 Mart akşamı sandıklarda yapılan oyun üzerinden AK Parti'ye verilen oylar olduğundan çok düşük bir şekilde tutanaklara geçmişti. AK Parti'nin İstanbul'daki bazı ilçelerde oyların yeniden sayımı için yaptığı başvuruya karşı CHP'nin çok şiddetli tepki göstermesinin ardından akıllara 2014'te gerçekleşen yerel seçimler geldi.

CHP'NİN İTİRAZ ETTİĞİ KARARI İNCE SAVUNMUŞTU

CHP o seçimlerde adaylarına eksik oy çıktığını düşündüğü sandıklarda YSK'nın yeniden sayım yapmasını talep etmişti... CHP'nin bugün içinde bulunduğu panik ve Ekrem İmamoğlu'nun oyların yeniden sayımını engellemeye çalışması ise CHP içerisindeki panik havasını gösteriyor. Bugün AK Parti'nin sonuçlara itiraz edip hakkını aramasına karşı çıkan Muharrem İnce, o gün bunları söylemişti...