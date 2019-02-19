CHP, İzmir'de patates soğanla oy avcılığına soyundu 19.02.2019 11:27

Tanzim satış uygulamasını hayata geçirmemekte ısrar eden Aziz Kocaoğlu, şimdi de patates-soğanı kullanarak oy avcılığına çıktı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dar gelirli 35 bin aileye patates-soğan dağıtacağını açıklaması büyük tepki çekti.