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CHP, İzmir'de patates soğanla oy avcılığına soyundu

19.02.2019 11:27

Tanzim satış uygulamasını hayata geçirmemekte ısrar eden Aziz Kocaoğlu, şimdi de patates-soğanı kullanarak oy avcılığına çıktı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dar gelirli 35 bin aileye patates-soğan dağıtacağını açıklaması büyük tepki çekti.


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