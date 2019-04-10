CHP iyice panikledi! Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya açık tehdit 10.04.2019 15:07

İstanbul’da sandıkta yapılan usulsüzlükleri görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Yeniden sayım kararı’ alınmaması için YSK’ya baskı yapıyor. 7 madde ile çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu "Alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir." diyerek YSK'ı açıkca tehdit etti.