CHP iyice panikledi! CHP'li siyasetçilerden YSK'ya açık tehdit

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da yapılan usulsüzlüğün ortaya çıkmasıyla birlikte CHP'de panik giderek arttı. Bu da CHP'li siyasetçilerin açıklamalarına yansıdı..
CHP iyice panikledi! CHP'li siyasetçilerden YSK'ya açık tehdit10.04.2019 11:10
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