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CHP iyice panikledi! CHP'li siyasetçilerden YSK'ya açık tehdit

10.04.2019 11:10

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da yapılan usulsüzlüğün ortaya çıkmasıyla birlikte CHP'de panik giderek arttı. Bu da CHP'li siyasetçilerin açıklamalarına yansıdı..


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