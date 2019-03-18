CHP, İyi Parti ve Saadet'in ortağı HDP polis katili terörist Zülküf Gezen'i kahraman ilan etti

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin ittifak ortağı HDP, resmi Twitter hesabı üzerinden, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için Tekirdağ cezaevinde kendisini asan PKK'lı terörist Zülküf Gezen için #ZülküfGezenÖlümsüzdür tagı açarak polis katillini kahraman ilan etti. HDP İstanbul İl Eşbaşkanı Cengiz Çiçek ise "Toprağa düşenlere and olsun ki, mutlaka kazanacağız." diyerek ayaklanma çağrısı yaptı. PKK'lı terörist Zülküf Gezen, 2007 yılında Diyarbakır'daki bombalı saldırıda polis memuru Hüseyin Özdemir'i şehit ederek, 2'si polis memuru 6 kişiyi yaralamıştı.
CHP, İyi Parti ve Saadet'in ortağı HDP polis katili terörist Zülküf Gezen'i kahraman ilan etti18.03.2019 14:44
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