CHP, İyi Parti ve HDP İstanbul'da el ele! 25 Ocak 2019, Cuma

HDP İstanbul'da CHP ve İyi Parti'yi destekleyecek! Kirli ittifakı itiraf ettiler. HDP İstanbul'da aday çıkarmayarak CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek. Ankara kulislerinde bu iddia artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Tam da konunun gündemde olduğu dönemde HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'den Diyarbakır'da konuyla ilgili itiraf niteliğindeki o açıklama geldi.