CHP - İyi Parti ittifakı İstanbul ve İzmir'de krize girdi

31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi ittifak görüşmelerine devam eden CHP ve İyi Parti yönetimleri, çıkmaza girdi. İllerin paylaşılmasında sıkıntı yaşayan iki partide ilişki kopma noktasına geldi.
CHP - İyi Parti ittifakı İstanbul ve İzmir'de krize girdi21 Ocak 2019, Pazartesi
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