CHP: İstanbul'u Paris yapacağız

CHP'nin MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'u Paris yapma vaadinde bulundu.
CHP: İstanbul'u Paris yapacağız03 Aralık 2018, Pazartesi
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