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CHP: İstanbul'u Paris yapacağız

03 Aralık 2018, Pazartesi

CHP'nin MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul'u Paris yapma vaadinde bulundu.


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