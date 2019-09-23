Türkiye'nin yıllardır kapısına muhtaç bırakıldığı küresel sömürü aracı IMF'nin yetkilileriyle gizlice görüşen CHP'den skandal açıklama geldi. CHP'li Faik Öztrak, IMF’nin Konsültasyon Çalışması çerçevesinde toplandıklarını söyledi, basına duyurmaya ‘gerek görmediklerini ’ifade etti. Durmuş Yılmaz ise görüşmenin sorulması üzerine sinirlendi ve bağırarak “Nereden çıkardınız bu haberi? Benim neyde görüşmem varmış? Haberi yaptınız daha sorulacak soru yok. Bunlar rutin işler” dedi. Peki, CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yaptı? CHP, IMF heyeti görüşmesinin perde arkasında ne var? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu canlı yayında olayı ayrıntılarıyla değerlendirdi. İşte Müderrisoğlu'nun olayla ilgili çarpıcı açıklamaları...
CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yaptı? CHP, IMF heyeti görüşmesinin perde arkasında ne var?23.09.2019 13:58
- Türk F-16'lar Suriye'de uçtu
- MHP Lideri Devlet Bahçeli hakkında açıklama geldi
- CHP, IMF heyetiyle görüşmeyi neden gizli kapaklı yaptı? CHP, IMF heyeti görüşmesinin perde arkasında ne var?
- Araçlara "Çakar lamba" düzenlemesi: 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı1 Peki kimler kullanabilecek? -Video
- Son dakika: İstanbul İkitelli'de fabrika yangını! Ekipler müdahale ediyor -Video
- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan 'İnfaz Yasası' açıklaması! Af yasasında son dakika -Video
- AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Yargı paketini yetişirse bu hafta Meclis Başkanlığına sunacağız
- Adana'da provokasyon operasyonu! 38 kişi adliyeye sevk edildi -Video
- Müge Anlı son bölümde son dakika Burhan Aykurt gelişmesi! Çelişkili ifade veren abiden Müge Anlı canlı yayınında itiraf!
- Evlat nöbetindeki ailelerden Kılıçdaroğlu'na zor soru: Herkes geldi, CHP nerede?
- 17 milyona yeni maaş - Video
- MHP lideri Devlet Bahçeli hastanede... Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili ilk açıklamayı yaptı -Video
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.