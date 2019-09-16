CHP il binası önünde eylem! "Namus sözlerini tutana kadar..." (Video) 16.09.2019 12:19

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği gibi bir SMS ile işten çıkardığı İBB çalışanları, CHP İstanbul İl binası önünde oturma eylemine başladı. İşçiler yeniden işlerine dönene kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı şirketlerden işten çıkartıldıktan sonra Saraçhane'deki belediye binası önünde eylem yapan işçilerden 30'u sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi CHP İstanbul İl binası önüne gelerek burada ellerindeki dövizlerle oturma eylemine başladı.

BİZE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMASINI İSTİYORUZ

İşten çıkartılan güvenlik personeli Mehmet Akgün, yeniden işlerinin başına dönmek istediklerini belirterek, "Biz burada hiçbir suç işlemedik. İstanbul'a hizmet ettik, İstanbul'un hizmetkarı olduk. İşimizde de riyakarlı insanlarız. Birimlerimizin yerini değnekçiler aldı. Diğer birimlerimizin yerini de farklı farklı insanlar aldı. Biz bize verilen namus sözlerinin tutulmasını istiyoruz. Bize hiç kimseyi işten çıkarmayacağınıza dair söz verdiniz. Hiç kimseyi işten çıkarılmayacaktı. Park personellerini çıkardılar parklar şuanda güvensiz. İSPARK personelleri kapatıldı, yerine değnekçiler geldi. Biz eylemimizi sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işçilere verdiği sözü yerine getirdiği zaman işlerimizin başına dönünce eylemimizi bitireceğiz" dedi.

BİR MESAJLA İŞTEN ÇIKARTILDIK

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde güvenlik personeli olarak çalışan Münife Fırat "Bir SMS mesajıyla işimizden edildik, mağduruz. Şuan bizim parkımız personel eksikliğinden dolayı kapandı. Bize bankamatikçi diyorlar biz bankamatikçi değil sahada çalışan elemanlarız. Biz çipli palaskalarla çalışıyorduk, her saniyemiz her dakikamız kayıtlı, bize ATM personeli denilmesi zorumuza gidiyor. İşimizi geri istiyoruz" dedi.

İNŞALLAH SESİMİZİ DUYARLAR

Küçük Çamlıca Korusunda güvenlik personeli olarak çalıştığını söyleyen Arzu Çakır ise, "Bizim istediğimiz sadece Belediye başkanımızın ve Kılıçdaroğlu'nun bize verdiği sözü tutması,sadece biz bunu istiyoruz. Hepimiz işimize geri dönmek istiyoruz, o amaçla buraya geldik. Burada sessizce oturma eylemi yapıyoruz. İnşallah sesimizi duyarlar dedi.