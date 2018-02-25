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niye diyemiyorsun doğruyu ,diliniz kopsun emi ,emperyalist güçlerin uşakları
evirsede cevirsede kivirsada ne halt isledigini bilmiyen yok turk milleti hesabini kesmistir kk nin etrafi tehlikeli dökuk vizyonsuz asiri odolojik saplantililarla doldu.
sız vatanını sevmeyenler turkıyenın aleyhıne olan hıçbır şeye evet terorısttır dıyemezsınız.çunkı aynısınız.
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