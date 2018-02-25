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İl Başkanı ’dan yeni skandal!

24 Şubat 2018, Cumartesi
il başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen , katıldığı bir televizyon programında ´ terör örgütü müdür?´ sorusuna bakın nasıl yanıt verdi. İşte haberin ayrıntıları…
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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artvinli semih artvinli semih

niye diyemiyorsun doğruyu ,diliniz kopsun emi ,emperyalist güçlerin uşakları

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evet3
hayır0
cevapla 24.02.2018 17:43
&#246;z.t. öz.t.

evirsede cevirsede kivirsada ne halt isledigini bilmiyen yok turk milleti hesabini kesmistir kk nin etrafi tehlikeli dökuk vizyonsuz asiri odolojik saplantililarla doldu.

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evet4
hayır0
cevapla 24.02.2018 13:27
hsyn hsyn

sız vatanını sevmeyenler turkıyenın aleyhıne olan hıçbır şeye evet terorısttır dıyemezsınız.çunkı aynısınız.

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evet4
hayır0
cevapla 24.02.2018 12:30
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