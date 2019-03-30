CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin kirli işbirliği Zillet İttifakı'nın kara tablosu

CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin kurduğu Zillet İttifakı'nın tek amacı 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti ve MHP'nin vatanın bekası için kurduğu Cumhur İttifakı'na kaybettirtirmek. İşte dini, milli ve yerli hassasiyetlere fırsat buldukça saldıran Zillet İttifakı'nın kara tablosu: Ezanı ıslıkladılar, sela okuyan müezzine küfür ettiler, Fatiha Suresiyle dalga geçtiler, başörtülüleri aşağıladılar, başörtülüleri küçük gördüler.....
CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin kirli işbirliği Zillet İttifakı'nın kara tablosu30.03.2019 17:56
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