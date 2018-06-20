CHP-HDP ittifakındaki kirli oy planı 17 Haziran 2018, Pazar

24 Haziran öncesi iyice deşifre olan CHP-HDP ittifakında tüm planlar da açığa çıkmaya başladı. İttifakta oy planlarını en ince ayrıntısına kadar yapan CHP ile HDP, bu planlar dahilinde Saadet Partisi'ni de kirli çıkarlarına alet ederek oy hesaplamasına dahil etti.

Yapılan bu plana göre HDP'liler Muharrem İnce'nin Meral Akşener'e geçilmemesi için olası bir ikinci tur ihtimaline karşı oylarını Muharrem İnce'ye atarak onu Erdoğan'ın karşısına çıkarmayı amaçlıyor.

HDP'lilerin bu desteğine kayıtsız kalmayan CHP'liler, Meclis'te çoğunluğu elde edebilmek için HDP'nin barajı geçmesi adına milletvekilliği seçimlerinde oyunu kendi partilerine değil HDP'ye atarak bu kirli ittifaktaki yerini alıyor.

Kurulan bu çarkta Saadet Partisi'nin yerini de düşünen CHP, kendi partisinden HDP'ye giden oylara karşılık olarak Saadet'i yanına çekerek kaybettiği oyları buradan süspanse etmeyi amaçlıyor.

Yani kurulan bu kirlik çarkta kendilerine "Atatürk'ün askerleriyiz" diyen CHP'lilerle, PKK'nın siyasi kanadı olan ve "Apo'nun askerleri" olan HDP'liler yan yana geliyor. Peşlerine Saadet Partisi'ni de takan bu kirli ittifak yaptıkları bu plan adeta neye ve kime hizmet ettiklerini ortaya koyuyor.