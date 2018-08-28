CHP-HDP ittifakı yine iş başında! 28 Ağustos 2018, Salı

CHP'nin yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapıp yapmayacağı konuşuluyordu. HDP'nin açık bir şekilde CHP ile iş birliği yapmak için çağrıda bulunduğu ortaya çıktı. Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile CHP arasındaki ittifak yeni değil. İşte HDP-CHP ittifakının portresi.